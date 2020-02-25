Итоги зимнего спортивного семейного фестиваля #ВСЕНАСПОРТрф

Ключевая задача проекта — формирование благоприятной среды для занятий спортом доступной жителям без ограничений.

В этом смысле, проект #ВСЕНАСПОРТрф яркий пример продуктивной реализации спортивных проектов, направленных на достижение целей и задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» и национального проекта «Демография».

Впечатлениями поделился факелоносец эстафеты Олимпийского огня «СОЧИ 2014», популярный спортивный ведущий Максим Пархоменко:

«Для меня честь открывать серию спортивных мероприятий проекта #ВСЕНАСПОРТрф в 2020 году. Это значит, что в городах проведения снова закипит спортивная жизнь. Как любителю активного образа жизни мне это близко по духу. На спортивных мероприятиях мы с участниками на одной волне. Я сам занимаюсь спортом, участвую в любительских спортивных соревнованиях и знаю, что чувствуют участники на старте, на трассе или финише забега».

Были подведены и спортивные итоги зимнего семейного фестиваля #ВСЕНАСПОРТрф, в награждении участвовали : Глушков Игорь Александрович – 2-х кратный чемпион мира, 2-х кратный чемпион Европы, 2-х кратный чемпион кубка мира по лыжероллерам, чемпион мира по лыжным гонкам среди любителей и Лысак Алексей Алексеевич – мастер спорта по лыжным гонкам, серебряный призер кубка мира мастеров.

В торжественном открытии мероприятия участвовали организаторы и почетные гости фестиваля:

Заместитель главы администрации по социальному развитию Губкинского городского округа – Белоусов Игорь Климентьевич;

Начальник Управления физической культуры и спорта Белгородской области — Жигалова Наталья Юрьевна;

Директор по социальной политике АО «Лебединский ГОК» - Евдокимов Владимир Кузьмич;

Директор оздоровительного комплекса «Лесная сказка», почетный гражданин города Губкин и Губкинского района Белгородской области, Мастер спорта России — Спасенков Сергей Николаевич;

Представитель благотворительного фонда Алишера Усманова «ИСКУССТВО, НАУКА и СПОРТ», директор «Центра развития и популяризации физической культуры и спорта», руководитель проекта #ВСЕНАСПОРТрф - Максим Игоревич Можилов;

Президент федерации по лыжным гонкам Белгородской области - Ходячих Евгений Иванович.

Также праздник посетил начальник управления физической культуры и спорта администрации Старооскольского городского округа Роман Микулянич.

#ВСЕНАСПОРТрф – спортивный проект благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», который направлен на развитие массового любительского спорта в городах присутствия компании «Металлоинвест».