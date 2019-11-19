«Новое Радио» отметит четвёртую годовщину вещания в эфире вместе со своими слушателями. В рамках акции «Хэппи Звёздэй» станция разыграет «день рождения мечты»: развлекать именинника будут «StarПерцы», а для его гостей споёт приглашённая звезда.
«Хэппи Звёздэй»: день рождения мечты для слушателей «Нового Радио»
С 9 по 28 ноября каждый, кто в определённое время дозвонится в студию и угадает по подсказкам ведущего, что лежит у него в подарочной коробке, станет претендентом на победу. Специально для суперигры будет испечён праздничный торт. На нём зажгут свечи — по количеству финалистов. 29 ноября звёздный гость выберет одну из них случайным образом и в прямом эфире утреннего шоу «StarПерцы» определит счастливчика, которому достанется главный приз — организованная «под ключ» вечеринка.
Получить награду за свою проницательность победитель сможет с 1 февраля 2020 года по 1 февраля 2021 года. Поздравят именинника легендарные ведущие Вадим Воронов, Сергей Мельников и Алиса Селезнёва, а хедлайнером «Хэппи Звёздэя» станет артист, чьи суперхиты звучат в эфире «Нового Радио».
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