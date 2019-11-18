Белгородская художница Анна Лалаян отметит день рождения выставкой под сет Dj Степанка

В 19:00 откроется сама выставка «Живые формы», затем стартует показ странных фильмов. В 22:00 начнутся жаркие танцы – за диджейский пульт встанет Dj Степанк, который сыграет сет ностальгических 90-х и нулевых и непонятных взрослым современных хитов.

Вход свободный, 18+.

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Тигран Лалаян