18+

Белгородская художница Анна Лалаян отметит день рождения выставкой под сет Dj Степанка

22 ноября в пабе «Декабрист» намечается необычная тусовка: молодая белгородская художница Анна Лалаян приглашает всех желающих на день рождения, где представит свои картины в жанре абстракции. 

В 19:00 откроется сама выставка «Живые формы», затем стартует показ странных фильмов. В 22:00 начнутся жаркие танцы – за диджейский пульт встанет Dj Степанк, который сыграет сет ностальгических 90-х и нулевых и непонятных взрослым современных хитов.

Вход свободный, 18+.       

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Тигран Лалаян  

Ирина,
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