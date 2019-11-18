22 ноября в пабе «Декабрист» намечается необычная тусовка: молодая белгородская художница Анна Лалаян приглашает всех желающих на день рождения, где представит свои картины в жанре абстракции.
Белгородская художница Анна Лалаян отметит день рождения выставкой под сет Dj Степанка
В 19:00 откроется сама выставка «Живые формы», затем стартует показ странных фильмов. В 22:00 начнутся жаркие танцы – за диджейский пульт встанет Dj Степанк, который сыграет сет ностальгических 90-х и нулевых и непонятных взрослым современных хитов.
Вход свободный, 18+.
Текст: Юлия Граблюк
Фото: Тигран Лалаян
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