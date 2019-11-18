С недавних пор диджей вовсю завоевывает сердца ценителей тусовок олдовым звучанием вперемешку с хардбассом. Поговорили о его любви к The Prodigy, «Осторожно, модерн!» и вдохновении петербургскими тусовками.
Новое имя в мире белгородского рейва: Dj Степанк
Что привело тебя к диджеингу?
Еще лет с одиннадцати я хотел стать диджеем. Покупал программы, создавал звуки, чтобы сделать интересную музыку. Обращался к друзьям отца — диджеям, чтобы они рассказали мне, как сводить треки и миксовать их. Тогда я вообще не представлял, что это такое – интернета дома не было, информацию брать было негде, все изучал интуитивно. Помню, случилось самое страшное — началась школа, ну и отложил эту идею. Прошло много времени, а мечта стоять за пультом так и осталась. Я представлял себя крутым диджеем, вокруг которого беснуются люди, танцуют обворожительные девчули, а после моего выступления раздают «пятерки» и говорят: «Круто, чувак, спасибо!». О своих мечтах я вспомнил лет через восемь, когда переехал в Питер. Мы с друзьями ходили на дискотеки и заобщались с местными диджеями. Чуть меньше года назад вернулся в Белгород, купил Dj-контроллер, посмотрел пару уроков в Ютубе, пару раз посводил треки и начал искать мероприятия, где можно выступить. Прикол, да и только!
Сотрудники «Декабриста» предложили мне сыграть на их день рождения. Я воспринял это как знак, подобрал музыку и устроил вечер танцев. В итоге всем понравилось, многие говорили, что это было лучшее мероприятие в их жизни. Даже мои знакомые, которые обычно не танцуют, встали и начали двигаться. Спустя пару недель мы проводили мою вторую вечеринку «Осторожно, Степанк! 2». На ее название меня вдохновил любимый сериал «Осторожно, модерн! 2». Пришло человек 70, с тех пор я активно выступаю.
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У меня нет определенного стиля. Его можно назвать «список моих любимых аудиозаписей ВК».
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Музыку каких стилей играешь?
У меня нет определенного стиля. Его можно назвать «список моих любимых аудиозаписей ВК». Обычно я выхожу под дурацкое вступление типа вырезок из белорусских новостей либо под легендарные песни Федора Шаляпина и жду реакции людей. Вступление выключаю не сразу — самое прикольное, что в этот момент все в ступоре и не понимают, как реагировать. Потом включаю что-то движовое: техно, хардбасс, который был популярен десять лет назад и остается для меня таковым до сих пор. Главное, чтобы мотивчик был веселым. Потом перехожу к ностальгическим песням: Земфире, Чичериной, «Смысловым галлюцинациям» – всему тому, что видел и слышал в Питере. Такие песни делают вечеринку особенной, наверное, поэтому там не боятся ставить Цоя и «Сектор газа». После переезда мне не хватало подобных танцев в Белгороде, поэтому я решил делать примерно то же самое. А еще я фанат The Prodigy, был на шести их концертах. У меня даже есть полотенце бывшего барабанщика, которое он кинул в толпу. В детстве мне безумно нравилась их музыка – в каждом их альбоме множество стилей, и это тоже меня вдохновляет. Поэтому на моих выступлениях можно услышать разноплановое звучание.
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Пару раз я играл на Карме и Калейдоскопе. На главную сцену мне не удавалось забраться, выступал на небольших, но они мне даже кажутся милее, по атмосфере напоминают петербургские андеграунд-тусовки.
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На каких площадках Белгорода выступаешь?
В основном в пабе «Декабрист», потому что это заведение моей семьи — там у меня есть возможность организовывать и контролировать мероприятия, а это интересно. Мы частенько проводим дискотеки. Недавно я устроил вечеринку «Осторожно, Хэллоуин!» – да-да, снова отсылка к моему любимому «Осторожно, модерн!». Пригласил на нее одного интересного персонажа – Батю, это владелец клуба «Кружок» в центре Петербурга. Он исполняет угрожающе-концептуальные рэп-мотивы и выступает как диджей.
Пару раз я играл на Карме и Калейдоскопе. На главную сцену мне не удавалось забраться, выступал на небольших, но они мне даже кажутся милее, по атмосфере напоминают петербургские андеграунд-тусовки. Организаторы в шутку ругались, что всех людей с главной сцены перетащил к себе. На одной из вечеринок я познакомился со своей девушкой. Она подошла и спросила, буду ли я играть Земфиру, а у меня как раз стояла песня «Искала» в сет-листе. Поставил, и она была счастлива — оказывается, никто в городе ее играет. Так мое увлечение подарило мне любовь.
Как относишься к конкуренции?
Я не вижу конкуренции среди диджеев. Это процесс творчества, ребята за пультом выражают свои эмоции, показывают навыки, создают атмосферу. Но в плане вечеринок и создания музыкального пространства конкуренция есть. В городе с каждым годом становится все больше тусовок, не похожих друг на друга, и мне это нравится. Люди хотят веселиться сутки напролет, как в столицах. Я наблюдаю за тем, что происходит вокруг: нахожу отличия, выезжаю на темах, где сильнее. Поэтому могу сказать, что конкуренция в этом плане – классная тема, она мотивирует к развитию. Ориентируюсь на Петербург и Москву – АННОУ и ZULUWARRIOR. Ребята понимают что делать, за ними приятно наблюдать.
На данный момент диджеинг для тебя – это хобби или работа?
В идеальном будущем хочу превратить свое увлечение в работу. Планирую купить новое, более серьезное оборудование, проводить вечеринки и привозить музыкантов. Мечтаю о заведении с несколькими танцполами, в котором будут выступать серьезные диджеи, а люди – тусить до самого утра. Моя мечта искренняя, она непременно сбудется.
7 декабря ты будешь выступать на концерте группы «Электросон» в «Фабрике». Как вышел на нее?
Меня пригласил организатор концертов в Белгороде Илья Оголтелый. Мы давно общаемся, встречаемся на всевозможных музыкальных мероприятиях, помогаем друг другу продвигать концерты, обмениваемся навыками. Я выйду после «Электросна» и буду играть музыку примерно в том же стиле. Хочу, чтобы все ушли под утро выжатые, как лимон. В хорошем смысле, конечно. Да и сам хочу оторваться. Будет круто, поэтому всех жду.
Текст: Юлия Граблюк
Фото: из личного архива Dj Степанка
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