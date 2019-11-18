Новое имя в мире белгородского рейва: Dj Степанк

Пару раз я играл на Карме и Калейдоскопе. На главную сцену мне не удавалось забраться, выступал на небольших, но они мне даже кажутся милее, по атмосфере напоминают петербургские андеграунд-тусовки. Организаторы в шутку ругались, что всех людей с главной сцены перетащил к себе. На одной из вечеринок я познакомился со своей девушкой. Она подошла и спросила, буду ли я играть Земфиру, а у меня как раз стояла песня «Искала» в сет-листе. Поставил, и она была счастлива — оказывается, никто в городе ее играет. Так мое увлечение подарило мне любовь.

Как относишься к конкуренции?

Я не вижу конкуренции среди диджеев. Это процесс творчества, ребята за пультом выражают свои эмоции, показывают навыки, создают атмосферу. Но в плане вечеринок и создания музыкального пространства конкуренция есть. В городе с каждым годом становится все больше тусовок, не похожих друг на друга, и мне это нравится. Люди хотят веселиться сутки напролет, как в столицах. Я наблюдаю за тем, что происходит вокруг: нахожу отличия, выезжаю на темах, где сильнее. Поэтому могу сказать, что конкуренция в этом плане – классная тема, она мотивирует к развитию. Ориентируюсь на Петербург и Москву – АННОУ и ZULUWARRIOR. Ребята понимают что делать, за ними приятно наблюдать.

На данный момент диджеинг для тебя – это хобби или работа?

В идеальном будущем хочу превратить свое увлечение в работу. Планирую купить новое, более серьезное оборудование, проводить вечеринки и привозить музыкантов. Мечтаю о заведении с несколькими танцполами, в котором будут выступать серьезные диджеи, а люди – тусить до самого утра. Моя мечта искренняя, она непременно сбудется.

7 декабря ты будешь выступать на концерте группы «Электросон» в «Фабрике». Как вышел на нее?

Меня пригласил организатор концертов в Белгороде Илья Оголтелый. Мы давно общаемся, встречаемся на всевозможных музыкальных мероприятиях, помогаем друг другу продвигать концерты, обмениваемся навыками. Я выйду после «Электросна» и буду играть музыку примерно в том же стиле. Хочу, чтобы все ушли под утро выжатые, как лимон. В хорошем смысле, конечно. Да и сам хочу оторваться. Будет круто, поэтому всех жду.

Текст: Юлия Граблюк

Фото: из личного архива Dj Степанка