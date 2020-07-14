5 августа в Белгород приедет легендарная группа «Ночные снайперы»! Диана Арбенина и ее музыканты выступят на Соборной площади в честь Дня города. В программе концерта – все любимые хиты, а также песни с последнего альбома «О2».
Группа «Ночные снайперы» выступит в Белгороде
Любимые хиты – «31 весна», «Ты дарила мне розы», «Рубеж» и другие, зажигательный качественный звук и салют – вот рецепт отличного праздника! Такое шоу пропустить нельзя!
Концерт состоится, если в области будет благополучная эпидемиологическая обстановка.
По материалам bel.cultreg.ru
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