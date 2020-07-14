Группа «Ночные снайперы» выступит в Белгороде

Любимые хиты – «31 весна», «Ты дарила мне розы», «Рубеж» и другие, зажигательный качественный звук и салют – вот рецепт отличного праздника! Такое шоу пропустить нельзя!

Концерт состоится, если в области будет благополучная эпидемиологическая обстановка.

По материалам bel.cultreg.ru