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Группа «Ночные снайперы» выступит в Белгороде

5 августа в Белгород приедет легендарная группа «Ночные снайперы»! Диана Арбенина и ее музыканты выступят на Соборной площади в честь Дня города. В программе концерта – все любимые хиты, а также песни с последнего альбома «О2».

Любимые хиты – «31 весна», «Ты дарила мне розы», «Рубеж» и другие, зажигательный качественный звук и салют – вот рецепт отличного праздника! Такое шоу пропустить нельзя!

Концерт состоится, если в области будет благополучная эпидемиологическая обстановка.

По материалам bel.cultreg.ru

Ирина,
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