18+

Мэвл выступит в Белгороде

3 апреля молодой белорусский исполнитель Мэвл впервые выступит в Белгороде.

Автор хитов «Патамушка», «Холодок» и «Магнитола», презентует свой дебютный альбом в нашем городе .

 

Его имя всё чаще появляется на страницах журналов и в лентах соцсетей. Музыкант находится на пороге большого успеха и претендует на звание одного из самых ярких артистов 2020 года.

По материалам belgorod.kassir.ru

Ирина,
Комментарии

Наши проекты