Мэвл выступит в Белгороде

3 апреля молодой белорусский исполнитель Мэвл впервые выступит в Белгороде.
Автор хитов «Патамушка», «Холодок» и «Магнитола», презентует свой дебютный альбом в нашем городе .
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3 апреля молодой белорусский исполнитель Мэвл впервые выступит в Белгороде.
Автор хитов «Патамушка», «Холодок» и «Магнитола», презентует свой дебютный альбом в нашем городе .
Его имя всё чаще появляется на страницах журналов и в лентах соцсетей. Музыкант находится на пороге большого успеха и претендует на звание одного из самых ярких артистов 2020 года.
По материалам belgorod.kassir.ru
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