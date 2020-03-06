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В Белгороде выступит Эмир Кустурица в составе группы The No Smoking Orchestra

На закрытии Международного фестиваля BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и друзья» выступит знаменитый сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица с собственной концертной программой, в которой предстанет в амплуа лидер-вокалиста и гитариста фолк-рок-группы, играющей зажигательную «гремучую» смесь из балканских, турецких, цыганских мелодий и ритмов.

Эмир Кустурица – сербский режиссёр и музыкант, известный широкой публике по таким картинам, как «Аризонская мечта», «Андеграунд», «Черная кошка, белый кот». Обладатель ряда наград, в том числе двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля.

С 1986 года Эмир Кустурица выступает в группе The No Smoking Orchestra как гитарист и вокалист. На закрытии фестиваля виртуозы исполнят самые зажигательные композиции из своего репертуара.

Каждый номер — динамичный, захватывающий мини-спектакль. Участники группы во время выступления свободно перемещаются по сцене и вытворяют такие музыкальные трюки, что грань между ними и зрительным залом моментально стирается, а слушатели, околдованные чарующими мелодиями, встают со своих мест и пускаются в пляс!

По материалам bel.cultreg.ru

Ирина,
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