В Белгороде выступит Эмир Кустурица в составе группы The No Smoking Orchestra

На закрытии Международного фестиваля BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и друзья» выступит знаменитый сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица с собственной концертной программой, в которой предстанет в амплуа лидер-вокалиста и гитариста фолк-рок-группы, играющей зажигательную «гремучую» смесь из балканских, турецких, цыганских мелодий и ритмов.

Эмир Кустурица – сербский режиссёр и музыкант, известный широкой публике по таким картинам, как «Аризонская мечта», «Андеграунд», «Черная кошка, белый кот». Обладатель ряда наград, в том числе двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля.