В Белгороде выступит французский дует Show Duet

Дуэт музыкантов Натали Мираветт (фортепиано) и Лорана Цираде (виолончель) продолжает покорять мир со своей программой Duel. Проект с неизменным успехом демонстрировался в 40 странах мира и теперь музыкально-комедийный спектакль смогут увидеть белгородцы.

Он, колосс за своей хрупкой виолончелью, она, совсем маленькая за своим внушительным роялем. Мы слышим разочарования, чувствуем желания, ощущаем острую конфронтацию между партнерами. Дуэт превращается в дуэль, и зритель погружается в битву с барочными акцентами, где классика, джаз и рок сливаются воедино. Инструменты реагируют друг на друга, провоцируют друг друга, а затем приручают с талантом, поэзией... и юмором.