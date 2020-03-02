Эта группа покорила «Наше радио», фестиваль «Нашествие», телеканал A-One и сердца всех любителей качественного рока, гитарной музыки и интеллектуальных текстов. Их песни моментально покоряют чарты и хит-парады и запоминаются уже с первого прослушивания.
В Белгороде выступит группа «Обе-Рек»
За необычной лингвистической конструкцией «Обе-Рек» скрывается название яркого коллектива, который за свою более чем пятнадцатилетнюю историю приобрел солидный концертный опыт и множество преданных поклонников. Неологизм, вынесенный в название группы, состоит из двух корней – “обе” и “рек”, что означает единство противоположных измерений: поверхности и глубины реки, где река является символом человеческой жизни с её изгибами и изломами.
Концерт запланирован на 25 апреля.
По материалам bel.cultreg.ru
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