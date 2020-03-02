В Белгороде выступит группа «Обе-Рек»

За необычной лингвистической конструкцией «Обе-Рек» скрывается название яркого коллектива, который за свою более чем пятнадцатилетнюю историю приобрел солидный концертный опыт и множество преданных поклонников. Неологизм, вынесенный в название группы, состоит из двух корней – “обе” и “рек”, что означает единство противоположных измерений: поверхности и глубины реки, где река является символом человеческой жизни с её изгибами и изломами.

Концерт запланирован на 25 апреля.

По материалам bel.cultreg.ru