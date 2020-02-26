В Белгороде пройдёт концерт группы Spiritual Seasons

Spiritual Seasons – одна из самых известных фолк-групп в России. В их репертуаре – музыка северных народов и мелодии эпохи Средневековья. Поют они не только на русском и английском, но и на более редких языках – бретонском, оверньском, средневерхненемецком, фарерском и других.

По материалам bel.cultreg.ru