7 марта пройдет традиционный концерт группы Spiritual Seasons в честь Дня святого Патрика. Будет много песен и танцев, всем известные песни и свежие треки.
В Белгороде пройдёт концерт группы Spiritual Seasons
Spiritual Seasons – одна из самых известных фолк-групп в России. В их репертуаре – музыка северных народов и мелодии эпохи Средневековья. Поют они не только на русском и английском, но и на более редких языках – бретонском, оверньском, средневерхненемецком, фарерском и других.
По материалам bel.cultreg.ru
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