В Белгороде выступит ATL

ATL — русский рэпер, который абсолютно точно понимает свою аудиторию. Он не стремится играть «в заграницу», отдавая дать моде, и не стесняется своих корней. Он просто ритмично и уверенно говорит правду о современном обществе под яростно-кислотный электронный саунд, который питается ритмами сносящих крышу дискотек 90-х.
Концерт ATL пройдёт 9 марта. Артист представит все 15 треков с нового альбома «Кривой эфир» и самые любимые фанатами темы, созданные за годы творчества. Многословный эзотерический хип-хоп, раскачанный рэпером до состояния танцевального хита, будет долго сотрясать стены клуба и заставит всех присутствующих двигать телом в такт, пока не покинут последние силы.
По материалам rolld.ru
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