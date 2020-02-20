В Белгороде выступит ATL

ATL — русский рэпер, который абсолютно точно понимает свою аудиторию. Он не стремится играть «в заграницу», отдавая дать моде, и не стесняется своих корней. Он просто ритмично и уверенно говорит правду о современном обществе под яростно-кислотный электронный саунд, который питается ритмами сносящих крышу дискотек 90-х.