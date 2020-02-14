В Белгороде выступит квинтет «Громыка»

8 марта в Белгороде, в пабе «Декабрист», «Громыка» при полном параде поздравят прекрасных дам и их кавалеров с праздником восьмого марта!

«Громыка» был создан в России в 2014 году пятью смельчаками. В ходе студийной работы над первыми 25 песнями был достигнут невиданный результат, который было решено назвать «тяжёлым психоделическим твистом».