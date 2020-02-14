В Белгороде выступит квинтет «Громыка»

8 марта в Белгороде, в пабе «Декабрист», «Громыка» при полном параде поздравят прекрасных дам и их кавалеров с праздником восьмого марта!
«Громыка» был создан в России в 2014 году пятью смельчаками. В ходе студийной работы над первыми 25 песнями был достигнут невиданный результат, который было решено назвать «тяжёлым психоделическим твистом».
Хэви, жгущая напалмом ритм-секция, стратосферные, напоминающие траектории безумного Спутника, пассажи электроприбора Stylophone 350s, звёздные россыпи металлофона и мощный голос, взывающий к духам Хиля и Магомаева - таким запоминается «Громыка» своим ошарашенным слушателям.
Однако, за гламурным фасадом (Politburo-chic) циничного матрёшкинга, «Громыка» уверенно воссоздаёт истинно русскую культурную парадигму — прекрасно безумную и смертельно опасную для неопытных интуристов и шпионов.
Информацию о билетах можно получить во встрече вконтакте.
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