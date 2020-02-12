В Белгородской филармонии пройдёт Junior Music Tour

В программе концерта прозвучат произведения великих русских композиторов – П. И. Чайковского и С. В. Рахманинова. Своим музыкальным мастерством слушателей покорят Павел Мнацаканов (фортепиано), Анастасия Махамендрикова (фортепиано), Анастасия Ушакова (виолончель), Полина Сенатулова (скрипка).

Это уже третий сезон социального музыкального проекта Junior Music Tour. Свое путешествие музыканты начали с Москвы и продолжают по другим городам России. По словам организаторов, выступление талантливых детей и подростков – не самоцель проекта. Каждый концерт сопровождает творческая встреча: зрители и исполнители общаются, обмениваются опытом, задают друг другу вопросы и находят между собой много общего. Граница сцены словно стирается, и на концерте воцаряется теплая дружеская обстановка.

Начало концерта — в 17:00

Проект проводится при поддержке Департамента культуры и Департамента СМИ и рекламы г. Москвы, а также АНО «Центр поддержки лауреатов международных конкурсов» и ООО «Газпром трансгаз Москва».

Информацию о билетах можно получить на сайте филармонии.