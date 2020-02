В Белгородской филармонии пройдет Международный музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest 2020 «Борислав Струлев и друзья»

29 февраля (17:00) откроет фестиваль масштабный концерт с участием симфонического оркестра Белгородской филармонии под управлением Дмитрия Филатова и камерного оркестра Mezzo Music под руководством Натальи Боровик. На сцену выйдет воспитанник легендарной итальянской оперной певицы Миреллы Френи, известный мексиканско-австрийский тенор Хесус Леон, выступавший на лучших оперных сценах мира. Еще одним гостем фестиваля станет аутентичный японский дуэт Hide-Hide – необычный творческий союз молодых музыкантов, играющих на традиционных японских инструментах: сямисэна и сякухати. Также белгородцы услышат игру лауреата I премии Carl Nielsen International Clarinet Competition из Дании, профессора Консерватории Пибоди Университета Джона Хопкинса, израильско-американского кларнетиста Александра Фитерштейна, который выступал сольно с камерным оркестром Святого Павла, Белградским филармоническим оркестром, Чешским камерным оркестром и многими другими.

4 марта (19:00) посетители фестиваля перенесутся в театральную атмосферу Парижа. Show Дуэт в составе Натали Мираветтэ (фортепиано) и Ларон Сирад (виолончель) представит музыкально-комедийный спектакль DUEL. Opus 3. Спектакль увидели уже в 40 странах мира, и в этом году насладиться им смогут и белгородцы. Ларон Сирад – единственный в мире актер-виолончелист-клоун. Основатель первого в мире музыкально-комедийного струнного квартета Le Quatuor.

5 марта (19:00) Мастерская театральных ремесел Андрея Щукина вновь представит оригинальную постановку. На этот раз это музыкально-драматический спектакль «Бесплодные усилия любви». Он перенесет зрителей в XVI век, окруженный ореолом романтизма. Музыкальная комедия по пьесе Шекспира, в которой каждого героя ждет счастливый конец, никого не оставит равнодушным. Один из главных актеров этого спектакля Аскер Бербеков – победитель восьмого сезона шоу «Голос» на Первом канале.

7 марта (17:00) впервые в Белгороде с сольным концертом выступит обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля, легендарный Эмир Кустурица и его The No Smoking Orchestra. Знаменитый сербский кинорежиссер и его «некурящий оркестр» исполнят зажигательную смесь из сербских, балканских, турецких, цыганских мелодий и ритмов.

Кроме того, 1 марта в рамках фестиваля состоится очный тур II всероссийского фестиваля-конкурса одаренных детей BelgorodMusicFest Competition 2020. Юные музыканты представят свое мастерство на суд компетентного жюри в номинациях «Вокальное искусство» и «Инструментальное искусство».

6 и 7 марта пройдет III Форум «Media+Music», посвященный музыкальным инновациям. Темами форума станут новые медиа-профессии в эпоху цифровой экономики, культура как современная индустрия. Среди спикеров: Евгений Сафронов – главный редактор Информационного агентства InterMedia, Елена Лащенко – основатель Многопрофильной Компании «Арт-Центр Плюс» и информационного агентства «Музыкальный Клондайк», Ильгиз Янбухтин – руководитель Компании «Новая Русская Классика», Андрей Торяник – совладелец и генеральный директор компании IQ Pro communication, Мишель Бреди – редактор отдела культуры газеты The Moscow Times, Александр Семин – основатель агентства социальной рекламы What if Semin, общественный деятель, Елена Бондаренко – генеральный директор ТРК «Мир Белогорья», заместитель Председателя Белгородской областной Думы, Олег Шевцов – генеральный директор издательского дома «Мир Белогорья», Екатерина Кретова – музыкальный обозреватель газеты «Московский комсомолец», заместитель художественного руководителя Московского театра «Школа современной пьесы».

6 марта в программе фестиваля запланирован показ фильма Александра Сокурова «Элегия жизни: Ростропович, Вишневская».

Отметим, что фестиваль пройдет при поддержке Фонда развития классического музыкального искусства в Белгородской области.

Информацию о билетах можно получить на сайте филармонии.