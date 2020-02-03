В Белгородской филармонии пройдет презентация проекта «Лофт Филармония»

Основная особенность проекта и его отличие от традиционных концертов классической музыки – отсутствие барьеров между публикой и музыкантами. Искусство будет рождаться у гостей филармонии прямо на глазах, буквально на расстоянии вытянутой руки.

В программе – сонаты для скрипки Клода Дебюсси, Леоша Яначека и Арно Бабаджаняна в исполнении лауреатов международных конкурсов Давида Ардуханяна (скрипка) и Алисы Куприевой (фортепиано).

«Лофт Филармония» – это полное погружение в мир самых красивых и увлекающих произведений с комментариями исполнителей. Музыканты раскрывают слушателям сочинение не только с исторической и профессиональной точки зрения, но и чисто человеческой, делятся музыкальными тайнами и секретами.

Перед началом концерта гостей ждет экскурсия по филармонии, во время которой можно будет заглянуть в репетиционные и гримерки, узнать секреты здания и еще много интересного.

Начало экскурсии – в 19:15.

Начало концерта – в 20:00.