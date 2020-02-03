12 февраля в Белгородской филармонии состоится презентация проекта «Лофт Филармония», идея которого – возродить интерес к жанру камерной музыки, показать его мобильность и актуальность в условиях сегодняшних культурных реалий. Его создатель и продюсер – московская пианистка Алиса Куприева.
В Белгородской филармонии пройдет презентация проекта «Лофт Филармония»
Основная особенность проекта и его отличие от традиционных концертов классической музыки – отсутствие барьеров между публикой и музыкантами. Искусство будет рождаться у гостей филармонии прямо на глазах, буквально на расстоянии вытянутой руки.
В программе – сонаты для скрипки Клода Дебюсси, Леоша Яначека и Арно Бабаджаняна в исполнении лауреатов международных конкурсов Давида Ардуханяна (скрипка) и Алисы Куприевой (фортепиано).
«Лофт Филармония» – это полное погружение в мир самых красивых и увлекающих произведений с комментариями исполнителей. Музыканты раскрывают слушателям сочинение не только с исторической и профессиональной точки зрения, но и чисто человеческой, делятся музыкальными тайнами и секретами.
Перед началом концерта гостей ждет экскурсия по филармонии, во время которой можно будет заглянуть в репетиционные и гримерки, узнать секреты здания и еще много интересного.
Начало экскурсии – в 19:15.
Начало концерта – в 20:00.
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