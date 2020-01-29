Гайк Казазян выступит в Белгородской филармонии

2020 год – юбилейный для этого национального гения Финляндии, исполняется 155 лет со дня его рождения. В программе Симфония №2 – самая масштабная из семи симфоний композитора и наиболее известная из них. Также оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Рашита Нигаматуллина исполнит Концерт для скрипки с оркестром – один из самых престижных скрипичных концертов. Солировать будет лауреат международных конкурсов Гайк Казазян (Москва).