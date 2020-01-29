В рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны» 14 февраля симфонический оркестр филармонии представит программу, посвященную творчеству известного финского классика XX века – Яна Сибелиуса.
Гайк Казазян выступит в Белгородской филармонии
2020 год – юбилейный для этого национального гения Финляндии, исполняется 155 лет со дня его рождения. В программе Симфония №2 – самая масштабная из семи симфоний композитора и наиболее известная из них. Также оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Рашита Нигаматуллина исполнит Концерт для скрипки с оркестром – один из самых престижных скрипичных концертов. Солировать будет лауреат международных конкурсов Гайк Казазян (Москва).
Артист выступает в России, Великобритании, Ирландии, Шотландии, Франции и многих других странах. Играет в Карнеги-холле в Нью-Йорке, залах Московской консерватории, Концертном зале имени Чайковского, Камерном зале Московского международного Дома музыки и других. Гайк Казазян доказал всему миру, что в его исполнении классические произведения звучат совершенно по-особенному.
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