Белгородская филармония приглашает на «Мандолину, домру и оркестр»

Артистка сотрудничает с выдающимися музыкантами современности Владимиром Спиваковым, Юрием Башметом, Денисом Мацуевым, Александром Цыганковым.

В программе – миниатюры русских и зарубежных композиторов Чайковского, Россини, Сарасете, Баццини, Алябьева, а также музыка современных авторов Нижника, Цыганкова. Кроме того, гостей филармонии ждет премьера – впервые белгородский оркестр русских народных инструментов исполнит виртуозный концерт одного из крупнейших композиторов современности Ефрема Подгайца «Времена года в Москве» для домры с оркестром.