30 января в рамках абонемента № 12 «Оркестра русского звучанье» состоится концерт «Мандолина, домра и оркестр». С оркестром русских народных инструментов под управлением главного дирижера, заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова выступит российская исполнительница на домре и мандолине, лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка Национального академического оркестра народных инструментов России им. Осипова, преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных Екатерина Мочалова.
Белгородская филармония приглашает на «Мандолину, домру и оркестр»
Артистка сотрудничает с выдающимися музыкантами современности Владимиром Спиваковым, Юрием Башметом, Денисом Мацуевым, Александром Цыганковым.
В программе – миниатюры русских и зарубежных композиторов Чайковского, Россини, Сарасете, Баццини, Алябьева, а также музыка современных авторов Нижника, Цыганкова. Кроме того, гостей филармонии ждет премьера – впервые белгородский оркестр русских народных инструментов исполнит виртуозный концерт одного из крупнейших композиторов современности Ефрема Подгайца «Времена года в Москве» для домры с оркестром.
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