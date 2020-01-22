30 января музыканты Белгородской филармонии присоединятся к Международному музыкальному фестивалю памяти народного артиста России Валерия Халилова. Он организован Благотворительным фондом имени Халилова, а его идея – в год празднования 75-летия Победы показать особую роль духовой музыки в утверждении национальных традиций патриотизма, духовной преемственности и уважительного отношения подрастающего поколения к памятным страницам отечественной истории.
В МКЦ Белгородского госуниверситета пройдет фестиваль памяти Валерия Халилова
Валерий Халилов – российский дирижер, композитор, был начальником Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации – главным военным дирижером, генералом-лейтенантом, членом Союза композиторов России. Внес неоценимый вклад в развитие духовой музыки и армейской культуры в России. Погиб в авиакатастрофе 25 декабря 2016 году над Черным морем около Сочи. Вместе с ним погиб 91 человек, в том числе 64 артиста Ансамбля им. Александрова.
На сцене Молодежного культурного центра НИУ «БелГУ» выступят концертный оркестр духовых инструментов (главный дирижер – Юрий Меркулов, дирижер – Юрий Юрин), а также солисты – заслуженный артист РФ Владимир Бойко, лауреаты международных конкурсов Евгений Добров, Татьяна Дружинина, Екатерина Новикова, Иван Белыш, Евгений Воробьев (Курск). В программе – сочинения Халилова и патриотические песни. Вход на концерт – по бесплатным билетам, которые можно получить на сайте филармонии. Начало – в 19:00.
Отметим, что в день рождения маэстро в творческой акции примут участие 15 городов России: военные ансамбли и хоры выступят также в Москве, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске, Якутске, Кызыле, Севастополе, Сочи, Тамбове, Истре, Киржаче, Пушкине, Петербурге и Калининграде.
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