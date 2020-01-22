В МКЦ Белгородского госуниверситета пройдет фестиваль памяти Валерия Халилова

На сцене Молодежного культурного центра НИУ «БелГУ» выступят концертный оркестр духовых инструментов (главный дирижер – Юрий Меркулов, дирижер – Юрий Юрин), а также солисты – заслуженный артист РФ Владимир Бойко, лауреаты международных конкурсов Евгений Добров, Татьяна Дружинина, Екатерина Новикова, Иван Белыш, Евгений Воробьев (Курск). В программе – сочинения Халилова и патриотические песни. Вход на концерт – по бесплатным билетам, которые можно получить на сайте филармонии. Начало – в 19:00.

Отметим, что в день рождения маэстро в творческой акции примут участие 15 городов России: военные ансамбли и хоры выступят также в Москве, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске, Якутске, Кызыле, Севастополе, Сочи, Тамбове, Истре, Киржаче, Пушкине, Петербурге и Калининграде.