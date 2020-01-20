Легендарная фолк-рок-группа «Сколот» выступит в Белгороде

Группа «Сколот» по праву именуется одной из лучших фолк-рок-команд России. Ее репертуар от серьезной героическо-ратной тематики до веселых праздничных напевов никого не оставляет равнодушным.

За 15 лет «Сколот» выпустил четыре альбома и готовит к выпуску пятый. Музыканты выступили в сотне городов и завоевали любовь тысяч преданных поклонников. Для своего юбилейного тура группа подготовила специальную программу из лучших хитов и новых песен.