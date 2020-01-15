«КняZz» даст в Белгороде концерт в честь 30-летия группы «Король и Шут»

Каждый год в день памяти и день рождения Михаила Горшенева его друг и соратник Андрей Князев выступает со специальными концертами, посвященными культовой группе и легендарному музыканту.

Знакомство Михаила «Горшка» Горшенева с Андреем «Князем» Князевым кардинально изменило концепцию коллектива. Андрей писал на музыку тексты, представляющие собой разнохарактерные мини-истории, в основе которых лежали сюжеты из русского фольклора, фэнтези, мифов и легенд. Михаил же выступил в качестве основного композитора команды.

19 июля 2013 года Михаил Горшенев ушел из жизни. В истории «Короля и Шута» была поставлена точка, но память об ее основателе – бессмертна. Богатое наследие команды включает в себя 10 выдающихся студийных альбомов и несколько блестящих концертных релизов. «Программной» пластинкой раннего «Короля и Шута» по праву считается первый официальный альбом группы — «Камнем по голове». Именно в его честь озаглавлен предстоящий концерт Андрея Князева в Белгороде. Это выступление станет особым для музыкантов и зрителей во всех смыслах.

На концерте группы «КняZz» поклонники смогут снова погрузиться в атмосферу былых времен, когда Шут созывал гостей, а зрители чувствовали восторг и единение с любимой музыкой и уникальным стилем команды.

Начало — в 19:00.

По материалам Kassir.ru