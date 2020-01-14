29 января в Большом зале состоится юбилейный концерт одной из ведущих солисток Белгородской филармонии, заслуженной артистки России Светланы Ломоносовой (сопрано).
Белгородская филармония приглашает на «Светланин день»
Артистка покорила белгородскую публику красотой своего голоса, невероятным артистизмом и искренностью, с которой она словно проживает каждое вокальное произведение. Творческий багаж Светланы Ломоносовой разнообразен, он охватывает русскую и зарубежную вокальную классику разных эпох и стилей, арии из опер, а также романсы и шлягеры.
Светлана Ломоносова выступит с симфоническим оркестром Белгородской филармонии под управлением приглашенного дирижера — заслуженного артиста России Анатолия Оселкова (Ярославль). В программе также примут участие народный артист РФ Евгений Григорьев (бас-баритон), заслуженный артисты РФ Нина Стрижова (меццо-сопрано), Владимир Бойко (баритон), лауреаты международных конкурсов Наталья Пашун (сопрано), Наталья Воскресенская (меццо-сопрано). Концертмейстер – заслуженная артистка РФ Людмила Петрова (фортепиано). Режиссер-постановщик Ирина Тихонова. Ведущая – заслуженный работник культуры РФ Людмила Сидорова.
В программу юбилейного концерта войдёт все самое лучшее и любимое из репертуара талантливой певицы. Гости филармонии услышат партии из опер Верди, Моцарта, Пуччини, Россини, а также известные песни Пахмутовой, Дунаевского, Хренникова, Шварца.
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