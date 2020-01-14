18+

Белгородская филармония приглашает на «Светланин день»

29 января в Большом зале состоится юбилейный концерт одной из ведущих солисток Белгородской филармонии, заслуженной артистки России Светланы Ломоносовой (сопрано). 

Артистка покорила белгородскую публику красотой своего голоса, невероятным артистизмом и искренностью, с которой она словно проживает каждое вокальное произведение. Творческий багаж Светланы Ломоносовой разнообразен, он охватывает русскую и зарубежную вокальную классику разных эпох и стилей, арии из опер, а также романсы и шлягеры. 

Светлана Ломоносова выступит с симфоническим оркестром Белгородской филармонии под управлением приглашенного дирижера — заслуженного артиста России Анатолия Оселкова (Ярославль). В программе также примут участие народный артист РФ Евгений Григорьев (бас-баритон), заслуженный артисты РФ Нина Стрижова (меццо-сопрано), Владимир Бойко (баритон), лауреаты международных конкурсов Наталья Пашун (сопрано), Наталья Воскресенская (меццо-сопрано). Концертмейстер – заслуженная артистка РФ Людмила Петрова (фортепиано). Режиссер-постановщик Ирина Тихонова. Ведущая – заслуженный работник культуры РФ Людмила Сидорова.

В программу юбилейного концерта войдёт все самое лучшее и любимое из репертуара талантливой певицы. Гости филармонии услышат партии из опер Верди, Моцарта, Пуччини, Россини, а также известные песни Пахмутовой, Дунаевского, Хренникова, Шварца.

Ирина,
Комментарии

Наши проекты