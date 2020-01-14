Белгородская филармония приглашает на «Светланин день»

Артистка покорила белгородскую публику красотой своего голоса, невероятным артистизмом и искренностью, с которой она словно проживает каждое вокальное произведение. Творческий багаж Светланы Ломоносовой разнообразен, он охватывает русскую и зарубежную вокальную классику разных эпох и стилей, арии из опер, а также романсы и шлягеры.