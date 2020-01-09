Уже в седьмой раз в филармонии пройдет фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи», который соберет творческие коллективы региона. Основная цель его проведения – возрождение, сохранение, развитие и популяризация хорового искусства.
В Белгородской филармонии стартуют «Рождественские хоровые ассамблеи»
В этом году событию посвятят два дня – 11 января в 14:00 гости филармонии услышат академические хоры, а 18 января в 17:00 – народные.
На сцену Большого зала филармонии выйдут детские, студенческие, взрослые самодеятельные и профессиональные хоровые коллективы Белгородской области.
«Рождественские хоровые ассамблеи» – это совместный проект Белгородской филармонии, Белгородской митрополии и регионального управления культуры, идея которого принадлежит председателю регионального филиала Всероссийского хорового общества, заслуженному деятелю искусств РФ Ивану Трунову.
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