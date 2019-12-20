Время перед Новым годом – это время ожидания чудес и благоприятных перемен. Это самый подходящий момент, чтобы помочь тем, кто в этом особенно нуждается. 25 декабря в 19:00 филармония, БРОО «Cвятое Белогорье против детского рака» и «Культурный регион» представят благотворительный музыкальный вечер.
Белгородская филармония приглашает на благотворительный органный концерт
В программе «Шедевры органной музыки» примут участие лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин (орган) и солисты филармонии.
Билеты можно купить на сайте «Культурный регион».
Все собранные средства будут переданы детям, страдающим от онкологических заболеваний.
На данный момент в фонде «Святое Белогорье против детского рака» открыт сбор для Алексея Юдина (Старый Оскол, 13 лет). Возможности лечения Алексея в России исчерпаны. Единственный шанс на жизнь — пройти CAR-T терапию в Китае. Стоимость лечения 6 270 000 руб. Поможем вместе!
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