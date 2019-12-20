Белгородская филармония приглашает на благотворительный органный концерт

Время перед Новым годом – это время ожидания чудес и благоприятных перемен. Это самый подходящий момент, чтобы помочь тем, кто в этом особенно нуждается. 25 декабря в 19:00 филармония, БРОО «Cвятое Белогорье против детского рака» и «Культурный регион» представят благотворительный музыкальный вечер.