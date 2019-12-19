В Белгороде выступит Resonance

Камерный симфонический оркестр Resonance представит новогоднюю программу 24 декабря в МКЦ БелГУ. Rock around the Christmas Tree – это, по заверению музыкантов, когда Джимми Пейдж, Оззи Озборн и Курт Кобейн вместе наряжают елку, а Джон Леннон с Миком Джаггером варят праздничный глинтвейн.