В Белгороде выступит Resonance

Камерный симфонический оркестр Resonance представит новогоднюю программу 24 декабря в МКЦ БелГУ. Rock around the Christmas Tree – это, по заверению музыкантов, когда Джимми Пейдж, Оззи Озборн и Курт Кобейн вместе наряжают елку, а Джон Леннон с Миком Джаггером варят праздничный глинтвейн.
Resonance – это не просто симфонический оркестр. Это мелодии настоящих титанов тяжелой музыки, специально переработанные для классических инструментов. Агрессивные, памятные по временам бесшабашной молодости хиты известнейших групп теперь звучат по-новому.
Стоимость – от 1000 до 2400.
По материалам Культурного региона
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