13 декабря пройдет завершающий музыкальный вечер VIII Фестиваля «Шереметевские музыкальные ассамблеи».
«Шереметевские музыкальные ассамблеи» завершит музыка Сергея Рахманинова
Симфонический оркестр под управлением Рашита Нигаматуллина и один из талантливых и самобытных пианистов страны, заслуженный артист России Александр Гиндин исполнят самое популярное и знаковое сочинение «русского гения» Сергея Рахманинова, известное всему миру — Концерт №2 для фортепиано с оркестром. Также прозвучит Симфония №2.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.