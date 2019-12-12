«Шереметевские музыкальные ассамблеи» завершит музыка Сергея Рахманинова

Симфонический оркестр под управлением Рашита Нигаматуллина и один из талантливых и самобытных пианистов страны, заслуженный артист России Александр Гиндин исполнят самое популярное и знаковое сочинение «русского гения» Сергея Рахманинова, известное всему миру — Концерт №2 для фортепиано с оркестром. Также прозвучит Симфония №2.