12 декабря в 19:00 в Большом зале Белгородской филармонии состоится музыкальный вечер, посвященный романсу. В нем каждый найдет что-то близкое для себя.
VIII Фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи»: концерт «А цыган идет…»
С оркестром русских народных инструментов под управлением заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова выступят лауреат многочисленных международных конкурсов и фестивалей, московский баритон Максим Щербицкий и Анна Кара (меццо-сопрано, Кисловодск). В концерте также примет участие Вера Токаева (домра).
В программе «А цыган идет…» – классические цыганские романсы о дружбе, любви, смелости и предательстве.
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