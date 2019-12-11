VIII Фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи»: концерт «А цыган идет…»

С оркестром русских народных инструментов под управлением заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова выступят лауреат многочисленных международных конкурсов и фестивалей, московский баритон Максим Щербицкий и Анна Кара (меццо-сопрано, Кисловодск). В концерте также примет участие Вера Токаева (домра).

В программе «А цыган идет…» – классические цыганские романсы о дружбе, любви, смелости и предательстве.