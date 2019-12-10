15 декабря в 19:00 светский бал «Открытие» откроет череду новогодних событий в филармонии. Гости смогут погрузиться в праздничную атмосферу изысканных нарядов, восхитительных танцев и прекрасной музыки.
Белгородская филармония приглашает на бал «Открытие»
В первом отделении, посвященном классическим танцам, выступит камерный оркестр Mezzo Music (руководитель – Наталья Боровик). Второе отделение наполнят латиноамериканские танцы и зажигательные ритмы в исполнении Биг-бэнда No Comment (дирижер – Игорь Овчаров).
На мероприятии предусмотрен дресс-код: для кавалеров – фрак, смокинг или классический костюм, для дам – бальное или вечернее платье в пол. На второе отделение дамы могут переодеться в более удобную одежду для латиноамериканских танцев.
Бал пройдет под чутким руководством профессионального хореографа – Александра Манжолы. Перед каждым танцем вместе с артистами ансамбля танца Белгородской филармонии гости разучат основные па, после чего смогут насладиться свободой движения.
Танцевальный мастер-класс для дебютантов состоится 11 декабря в 19:00.
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