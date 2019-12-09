В Белгородской филармонии отпразднуют день рождения органа

14 декабря гостям филармонии представят программу «Саундтреки на органе». Прозвучат мелодии из культовых голливудских и отечественных кинофильмов «Ирония судьбы», «Дети капитана Гранта», «Гарри Поттер», «Звездные войны», «Пираты Карибского моря», «Интерстеллар» и других.

На сцене органного зала выступят лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин (орган), заслуженная артистка РФ Людмила Петрова (фортепиано), лауреат международных конкурсов Галина Зольникова (сопрано), Михаил Пидручный (пан-флейта), Олег Шейна (виолончель), Валентина Яблонская (фортепиано).

15 декабря «Орган собирает друзей». Король инструментов зазвучит в ансамблях с малым составом оркестра русских народных инструментов под управлением заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова, камерным оркестром Mezzo Music под управлением Натальи Боровик, ансамблем медных духовых инструментов «Белгород-Брасc» под руководством Юрия Меркулова и лауреатом международного конкурса Дмитрием Филатовым (флейта).

Кроме того, перед началом концертов слушателям покажут фильм об истории белгородского органа. Кинопоказ будет сопровождать живая фортепианная музыка.