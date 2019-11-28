В Белгородской филармонии расскажут о судьбе Анны Ахматовой и Марины Цветаевой

В спектакле артисты обратятся к жизни и творчеству женщин, которые достигли славы своим поэтическим талантом и опровергли мнение о том, что поэзия – это привилегия мужчин, их род занятий. Для этих значимых поэтесс XX века, о которых пойдет разговор, поэзия – смысл их жизни, средство выражения своего «я», отклик сердца на радости и горести бытия. Гостям филармонии расскажут о судьбе талантливых поэтесс на языке их стихов, песен и романсов.