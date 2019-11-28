В рамках Года Театра в России 8 декабря в 17:00 в Большом зале состоится премьера спектакля «Она». Это вокально-поэтическая постановка на стихи Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. В спектакле примут участие лауреат международного конкурса, вокалистка Екатерина Новикова, мастер художественного слова, режиссер-постановщик Ирина Тихонова, а также струнный квартет Viva Classica и артисты Ансамбля танца Белгородской филармонии.
В Белгородской филармонии расскажут о судьбе Анны Ахматовой и Марины Цветаевой
В спектакле артисты обратятся к жизни и творчеству женщин, которые достигли славы своим поэтическим талантом и опровергли мнение о том, что поэзия – это привилегия мужчин, их род занятий. Для этих значимых поэтесс XX века, о которых пойдет разговор, поэзия – смысл их жизни, средство выражения своего «я», отклик сердца на радости и горести бытия. Гостям филармонии расскажут о судьбе талантливых поэтесс на языке их стихов, песен и романсов.
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