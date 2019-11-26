27 ноября в Большом зале филармонии состоится второй концерт VIII Фестиваля «Шереметевские музыкальные ассамблеи». Концерт придется по душе ценителям вокального и хорового исполнительства. Духовная музыка, русские романсы и песни a`cappella прозвучат в исполнении академического хора под управлением Елены Алексеевой.
VIII Фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи»: день второй
Солировать будет уже знакомый белгородцам баритон, частый гость «Шереметевских музыкальных ассамблей», заслуженный артист Республики Карелия, лауреат международных конкурсов Владимир Целебровский. В разные годы он являлся приглашенным солистом таких оперных театров, как Мариинский и Михайловский. Участвует в различных музыкальных проектах Мариинского театра, концертах и фестивалях в России и Европе. Ведет активную концертную деятельность. С января 2018 года – солист театра «Санкт-Петербург Опера».
В программе – сочинения Гречанинова, Чеснокова, Зиновьева, Рахманинова, Свиридова, обработки русских народных песен и другие известные вокальные сочинения.
Начало – в 19:00.
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