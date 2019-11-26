VIII Фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи»: день второй

Солировать будет уже знакомый белгородцам баритон, частый гость «Шереметевских музыкальных ассамблей», заслуженный артист Республики Карелия, лауреат международных конкурсов Владимир Целебровский. В разные годы он являлся приглашенным солистом таких оперных театров, как Мариинский и Михайловский. Участвует в различных музыкальных проектах Мариинского театра, концертах и фестивалях в России и Европе. Ведет активную концертную деятельность. С января 2018 года – солист театра «Санкт-Петербург Опера».

В программе – сочинения Гречанинова, Чеснокова, Зиновьева, Рахманинова, Свиридова, обработки русских народных песен и другие известные вокальные сочинения.

Начало – в 19:00.