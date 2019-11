The First Crew даст концерт в Белгороде

Концерт, посвященный десятилетию The First Crew – это не просто день, когда команда в очередной раз объединит всех, но и возможность оглянуться назад, понять к чему все пришли, а также момент, когда можно начинать строить планы на будущее, ведь The First Crew идет только вперед.

Гостей концерта ждут удивительная музыка, потрясающие костюмы и, конечно же, фантастическая хореография. Для зрителей юбилейного сольного концерта The First Crew команда покажет все самое лучшее. Это шоу без сомнения будет ярким, грандиозным и незабываемым.

Начало – в 19:00.

По материалам Культурного региона