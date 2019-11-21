VIII фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи»: открытие

На сцену выйдут симфонический оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств России Рашита Нигаматуллина и фортепианный «ПетРо Дуэт», в составе которого лауреаты международных конкурсов Анастасия Рогалева и Дмитрий Петров. Ведущей вечера будет заслуженный работник культуры РФ, кандидат искусствоведения, ведущая музыкальных программ «Радио России» Людмила Осипова – победитель национальной премии «Радиомания», член Союза композиторов России, вице-президент общенациональной Ассоциации фортепианных дуэтов.

Этот вечер посвятят фортепианной музыке, звучавшей в домах русской знати на рубеже ХVIII – ХIХ столетий. Все сочинения в Белгороде будут исполнены впервые, это абсолютный эксклюзив. В программу концерта-открытия войдут сочинения Вольфа, Майнера, Кожелуха, Гесслера. Изюминкой вечера станет премьера Большого Концерта для фортепиано в четыре руки и оркестра Абейля. Рукопись партитуры Концерта была предоставлена исполнителям Российской государственной библиотекой при условии, что первое исполнение состоится в России. Это событие мирового масштаба, и белгородцам выпадает большая честь стать свидетелями восстановления исторической справедливости. Дело в том, что Концерт уже исполнялся в 1980-х, но авторство этого опуса по ошибке приписывалось другому композитору – Абелю.

Этот концерт-эксклюзив поможет восполнить пробел в знаниях по истории российский культуры на самом начальном этапе развития отечественной профессиональной музыки.