Даже спустя 30 лет Чернобыль привлекает внимание людей по всему миру. Это загадочное место со своими мифами и легендами. В рамках фестиваля актуального научного кино 18 ноября белгородцев приглашают посмотреть фильм о катастрофе на Чернобыльской АЭС.
В Белгородской универсальной научной библиотеке покажут «Чернобыль. Возвращение»
В 1986 году после сбоя на атомной электростанции были эвакуированы 116 тысяч человек. Но мало кто знает, что более 300 тысяч человек были вовлечены в ликвидацию последствий катастрофы. Многие годы они готовились к уникальному событию: подготовке нового укрытия, который навечно укроет старый саркофаг на четвертом реакторе. Возвращение в Чернобыль – история о людях, сражающихся с неизвестной стихией ради человечества.
Начало сеанса – в 18:00.
По материалам Культурного региона
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