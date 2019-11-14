В Белгородской универсальной научной библиотеке покажут «Чернобыль. Возвращение»

В 1986 году после сбоя на атомной электростанции были эвакуированы 116 тысяч человек. Но мало кто знает, что более 300 тысяч человек были вовлечены в ликвидацию последствий катастрофы. Многие годы они готовились к уникальному событию: подготовке нового укрытия, который навечно укроет старый саркофаг на четвертом реакторе. Возвращение в Чернобыль – история о людях, сражающихся с неизвестной стихией ради человечества.

Начало сеанса – в 18:00.

По материалам Культурного региона