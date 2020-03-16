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В Белгороде пройдёт презентация фильма-оперы «Ольгин бал»

Фильм был снят во время полномасштабного первого представления одноимённого музыкально-драматического спектакля в конце июля 2018 года на открытой площадке Дома-музея Раевских в Губкинском городском округе. Музыкально-драматический спектакль «Ольгин бал» поставлен по мотивам драмы «Последний рыцарь России», написанной историком Виктором Овчинниковым,  сопредседателем БРО МОО «Всемирный Русский Народный Собор». Авторы музыки – члены Союза композиторов России Елена Латыш-Бирюкова и Николай Бирюков.

 

В начале встречи авторы расскажут об исторических и музыкальных элементах оперы. В продолжение вечера гости смогут насладиться просмотром фильма-оперы, после которого состоится обсуждение произведения, где все желающие смогут задать авторам интересующие вопросы.  

Показ пройдёт 18 марта.

По материалам bel.cultreg.ru

Ирина,
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