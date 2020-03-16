В Белгороде пройдёт презентация фильма-оперы «Ольгин бал»

Фильм был снят во время полномасштабного первого представления одноимённого музыкально-драматического спектакля в конце июля 2018 года на открытой площадке Дома-музея Раевских в Губкинском городском округе. Музыкально-драматический спектакль «Ольгин бал» поставлен по мотивам драмы «Последний рыцарь России», написанной историком Виктором Овчинниковым, сопредседателем БРО МОО «Всемирный Русский Народный Собор». Авторы музыки – члены Союза композиторов России Елена Латыш-Бирюкова и Николай Бирюков.