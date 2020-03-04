В Белгороде открылась выставка «Братья Гримм. Жизнь и творчество»

Братья Яков и Вильгельм Гримм – известные немецкие лингвисты и исследователи немецкой народной культуры, собиратели народных сказок. Братья создали фундаментальное исследование о языках немецких земель, составили крупнейший в мире словарь немецкого языка, без которого не может обойтись ни один исследователь. Записали более 200 легенд, сказок и преданий, которые после их обработки впервые были опубликованы в книге «Детские и семейные сказки». России братьев Гримм широко известны по преимуществу как авторы сказок «Золушка», «Красная шапочка», «Белоснежка», «Бременские музыканты». Выставка знакомит с научной и собирательской деятельностью Якоба и Вильгельма Гримм.