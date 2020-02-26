В Белгороде выступит Ес Соя

13 апреля Евгений расскажет вам о том, что искал в сотнях городов, всё интимно — так и должно быть, когда в деле замешана поэзия. Такие вечера заставляют городские огни гореть ярче, машины — мчаться быстрее, а любовь становиться слаще.
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13 апреля Евгений расскажет вам о том, что искал в сотнях городов, всё интимно — так и должно быть, когда в деле замешана поэзия. Такие вечера заставляют городские огни гореть ярче, машины — мчаться быстрее, а любовь становиться слаще.
Этот весенний концерт станет очень особенным, ведь в наш город Евгений привезет свою новую книгу «Цветоводство в гостиничных номерах». В программе новые и лучшие стихи.
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