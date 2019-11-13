Хип-хоп и классическая музыка объединятся в «ЧеLOVEке»

Танцоры из Белгорода, Киева и Москвы исполнят паппинг и брейкинг. В концерте примут участие Дарья Дробот, Лия Картузова, Игорь Дробот, Никита Савенков, Александр Ротанин, Алексей Гершевский. Произведения Баха и Шнитке прозвучат в исполнении лауреата премии «Молодость Белгородчины» Глеба Мацевитого (виолончель) и Яны Сапсай (фортепиано).

«ЧеLOVEек» – это спектакль-эксперимент, встреча разных эпох, направлений и культур с размышлениями о вещах и темах, актуальных во все времена. Этот спектакль о каждом из нас и о том, что нами движет, какой путь мы выбираем. Страсти, слабости, пороки. То, чему легко поддаться. То, чего мы склонны не замечать. То, что способно затягивать в бездну и манипулировать нами. И в тот самый миг, когда кажется, что выхода нет, протягивает спасительную руку всеобъемлющая любовь. Она преображает все вокруг, дарит гармонию и наполняет светом наши сердца.