В Белгороде откроется персональная фотовыставка Веры Шамраевой «БРАДОЛЮБЫ»

Творческая биография Веры Шамраевой весьма насыщенна. В 2001 году Вера закончила Белгородский государственный институт искусств и культуры по специализации мастер декоративно-прикладного искусства. Фотографией увлеклась в студенческие годы.

С 2013 по 2016 гг. становилась лауреатом 1 и II степени городского конкурса «Белгород в объективе».

В 2017 году окончила курсы Нью-Йоркского Института фотографии, в этом же году состоялись первые персональные выставки автора: «Мелодия детства» в фотогалерее им. В. А. Собровина, «Мы — славяне» в Славянском центе Белгородского государственного института искусств и культуры.

В 2018 году Вера стала участницей VII всероссийского фотоконкурса о жизни инвалидов «Без барьеров», посвященный 30-летию Всероссийского общества инвалидов на тему «Поверить в себя».

По материалам afishka31.ru