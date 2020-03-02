В Белгороде откроется персональная фотовыставка Веры Шамраевой «БРАДОЛЮБЫ»

С 3 марта выставочный зал «Родина» предлагает вниманию белгородцев и гостей города персональную выставку фоторабот члена Союза фотохудожников России Веры Шамраевой «Брадолюбы».
В экспозиции представлено 20 постановочных портретов мужчин-бородачей, среди которых друзья автора, наставники, коллеги, люди искусства и культуры. Искренность момента фотограф передает с помощью черно-белой стилистики.
Творческая биография Веры Шамраевой весьма насыщенна. В 2001 году Вера закончила Белгородский государственный институт искусств и культуры по специализации мастер декоративно-прикладного искусства. Фотографией увлеклась в студенческие годы.
С 2013 по 2016 гг. становилась лауреатом 1 и II степени городского конкурса «Белгород в объективе».
В 2017 году окончила курсы Нью-Йоркского Института фотографии, в этом же году состоялись первые персональные выставки автора: «Мелодия детства» в фотогалерее им. В. А. Собровина, «Мы — славяне» в Славянском центе Белгородского государственного института искусств и культуры.
В 2018 году Вера стала участницей VII всероссийского фотоконкурса о жизни инвалидов «Без барьеров», посвященный 30-летию Всероссийского общества инвалидов на тему «Поверить в себя».
По материалам afishka31.ru
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