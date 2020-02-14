В Белгороде открывается выставка Анны Лалаян «Живые формы»

17 февраля в 17:00 в выставочном зале «Родина», пройдёт открытие выставки абстрактной живописи Анны Лалаян.

Для своего творчества Анна Лалаян выбрала язык абстрактной живописи. Её картины выполнены в смешанных техниках, с использованием глубоких цветов и нестандартных материалов, таких как битое стекло и смола. Ощущение окружающего мира как совокупности живых форм и самой Жизни в разнообразных её проявлениях становится как основным образом творчества Анны, так и темой открытия выставки.

Анна сотрудничает с сообществом помощи бездомным животным «Оберег» и поэтому, представляя белгородцам свою выставку, художница предлагает всем сделать доброе дело – в ходе мероприятия помочь найти дом для чудесной собаки Тяпы.