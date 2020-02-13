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В Белгороде пройдёт лекция «Сокровищница Британского музея и антикварный мир Лондона»

В конце февраля в Белгород с лекций приедет Юлия Чмеленко – ассириолог, aрт-менеджер, историк искусств, сотрудница Британского музея и создательница личного бренда chmelenkoantiquaes. Темы ее выступления – сокровищница Британского музея и антикварный мир Лондона.

Юлия расскажет о музейных практиках США и Великобритании, исследованиях Британского музея, поделится опытом и интересными историями из своей практики. Вы узнаете про рынок антиквариата, систему ценообразования, уловки коллекционеров, составите представление, как оценивают вещи и артефакты. Юлия также расскажет, как создавала личный бренд и собирала свою коллекцию.

21 февраля в малом зале Белгородской филармонии пройдёт лекция «Сокровищница Британского музея и антикварный мир Лондона».

22 февраля в выставочном зале «Родина» пройдет встреча с Юлией в формате «Вопрос-ответ». Вы сможете задать интересующие вас вопросы.

По материалам 2do2go.ru

 

Ирина,
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