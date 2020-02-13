В Белгороде пройдёт лекция «Сокровищница Британского музея и антикварный мир Лондона»

В конце февраля в Белгород с лекций приедет Юлия Чмеленко – ассириолог, aрт-менеджер, историк искусств, сотрудница Британского музея и создательница личного бренда chmelenkoantiquaes. Темы ее выступления – сокровищница Британского музея и антикварный мир Лондона.

Юлия расскажет о музейных практиках США и Великобритании, исследованиях Британского музея, поделится опытом и интересными историями из своей практики. Вы узнаете про рынок антиквариата, систему ценообразования, уловки коллекционеров, составите представление, как оценивают вещи и артефакты. Юлия также расскажет, как создавала личный бренд и собирала свою коллекцию.