30 ноября Игорь Голерик проведет мастер-класс, на котором даст рекомендации о том, как подготовиться к путешествию так, чтобы привезти из него не просто тысячу снимков, а полноценную историю.
В Белгородской галерее фотоискусства им. Собровина расскажут о секретах travel-фотографии
В последние несколько лет камера в путешествии стала не роскошью, а обязательным предметом. И тысячи путешественников с камерами начали называть себя travel-фотографами. На мастер-классе будут разбираться, что же такое travel-фотография, из чего состоит travel-репортаж, какое место в нем занимают истории и портреты людей, много ли в подобных репортажах должно быть пейзажной съемки, архитектуры, крупных планов и деталей. Вспомнят самые удивительные истории из путешествий.
Начало — в 16:00.
Запись по телефону: +7 (4722) 31-35-36.
По материалам 2DO2GO
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