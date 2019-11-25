В Белгородской галерее фотоискусства им. Собровина расскажут о секретах travel-фотографии

В последние несколько лет камера в путешествии стала не роскошью, а обязательным предметом. И тысячи путешественников с камерами начали называть себя travel-фотографами. На мастер-классе будут разбираться, что же такое travel-фотография, из чего состоит travel-репортаж, какое место в нем занимают истории и портреты людей, много ли в подобных репортажах должно быть пейзажной съемки, архитектуры, крупных планов и деталей. Вспомнят самые удивительные истории из путешествий.

Начало — в 16:00.

Запись по телефону: +7 (4722) 31-35-36.

По материалам 2DO2GO