«Новая сцена — 2» представит импровизацию «ОК» на тему «Ненавижу»

Это театральная постановка нового формата, в которой зрители могут стать ее частью. Предлагая актерам театра задания, они услышат от них: «ОК» и увидят, насколько гармонично артисты импровизируют по желанию публики.

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По материалам Афишки31