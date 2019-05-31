«Новая сцена — 2» представит импровизацию «ОК» на тему «Ненавижу»
2 июня Белгородский независимый молодежный театр «Новая сцена — 2» приглашает на перформативно-вербативную импровизацию.
Это театральная постановка нового формата, в которой зрители могут стать ее частью. Предлагая актерам театра задания, они услышат от них: «ОК» и увидят, насколько гармонично артисты импровизируют по желанию публики.
Дополнительная информация и запись по телефону: +7 (920) 584-79-99.
По материалам Афишки31
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