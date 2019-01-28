В Белгороде покажут «Четыре идеальных свидания» на стихи Пушкина, Цветаевой и Есенина

Белгород стал одним из восьми городов, где представят поэтический кинопроект «Четыре идеальных свидания». Это серия мини-фильмов на стихи Александра Пушкина, Марины Цветаевой, Сергея Есенина и других классиков. Читают произведения российский поэтов Чулпан Хаматова, Сергей Безруков, Максим Виторган, Мария Миронова, Агния Кузнецова и другие известные актёры театра и кино.

Автором идеи стал российский актер Анатолий Белый. В 2016 году он создал поэтический кинопроект «Кинопоэзия», который теперь приобрёл новые звучания.

— «Четыре идеальных свидания» — это встреча с близким человеком в кино, и, конечно же, любимые произведения разных эпох русской поэзии, — прокомментировал автор проекта, актер Анатолий Белый.

Посмотреть проект «Четыре идеальных свидания» можно каждую субботу и воскресенье в объединенной киносети «Синема Парк». Помимо Белгорода, проект представят жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Ульяновска, Калининграда, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

Узнать расписание киносеансов и купить билеты можно на сайте kinoreatr.ru.

Текст: Екатерина Лобановская

По материалам FONAR.TV