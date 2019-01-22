Театр «Спичка» представляет спектакль «Пэппи Длинный чулок»

26 января, в 15:00 белгородский авторский независимый театр покажет спектакль для детей и взрослых. Им предстоит маленькое путешествие с большим чемоданом по мотивам одноименной книги Астрид Линдгрен.

Маленькая Пэппи — настоящая выдумщица и знаток приключений. Ведь этому она научилась у своего папы, который вот-вот вернется с «негритянского острова» и заберет ее с собой.

А пока, оказавшись в компании Томми и Аники, она успевает не только поиграть с ребятами, но и отправиться в увлекательное путешествие с большим желтым чемоданом!..

Режиссёр спектакля — Оксана Половинкина, художник — Анастасия Лукша.

Регистрация зрителей по телефонам +7 (909) 203-80-50 и +7 (910) 030-72-22.

По материалам «Афишки31»