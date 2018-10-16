В Белгороде инклюзивная студия «Синяя птица» покажет спектакль по произведениям Корнея Чуковского

— В ноябре 2017 года проект инклюзивной театральной студии для детей «Синяя птица» получил поддержку от Фонда президентских грантов. За время реализации проекта наши юные актеры уже показали спектакль «Приключения белой мышки», который занял первое место на фестивале детских театров «Притяжение» в Курске. За время работы студии все ее участники смогли оценить значимость таких занятий. Ребята, занимающиеся в студии, становятся все более открытыми и готовыми к общению, они учатся делать все вместе, слышать и понимать других. В бережной атмосфере принятия и внимания рождаются новые истории, которыми ребята готовы делиться со зрителем, — говорит художественный руководитель инклюзивной театральной студии «Синяя птица» Татьяна Климачкова.

Спектакль начнется в 11:00 в детском центре «Тропикано» на улице Николая Островского, 20. Вход свободный. За дополнительной информацией можно обратиться к директору театральной студии Ольге Димченко по телефону +7 910 224 75-74 или Татьяне Климачковой по телефону +7 960 625 14-28.

Текст: Никита Парменов

По материалам FONAR.TV