В парке Победы пройдет фестиваль «Бег & йога»

21 июля в белгородском парке пройдет событие, которое объединит поклонников и йоги, и бега.

Участники проекта сначала пробегут пятикилометровый забег по улицам города, а затем займутся йогой на берегу Везелки. Завершится мероприятие арбузной вечеринкой в центре Белгорода.

Место встречи – концертная площадка парка Победы (рядом с кафе Coffeе Bean) в 07:45. Наличие собственного коврика приветствуется.

Участие бесплатное, зарегистрироваться можно, написав идейному вдохновителю встречи или позвонив по телефону: +7 (4722) 33-62-55.

По материалам Культурного региона