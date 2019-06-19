В Губкине пройдет фестиваль экстремальных видов спорта

29 июня Губкин примет спортивный фестиваль #ВСЕНАСПОРТ.рф. Он состоится в парке аттракционов «Чудо-Юдо-Град». Начало в 10:00.

#ВСЕНАСПОРТ.рф – спортивно-интерактивное мероприятие, организованное Благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Главная идея мероприятия – приобщить к спорту и здоровому образу жизни, зарядить всех гостей положительными эмоциями и дать как можно больше возможностей для проявления физической активности, обеспечив самый разнообразный досуг.

Любой желающий сможет принять участие в состязаниях по стритболу (street ball), воркауту (street workout), пауэрлифтингу (powerlifting), побороться на руках и доказать свои силы в гиревом спорте. Особое внимание будет приковано к экстрим-площадке, где состоятся выступления по скейтборду, BMX и самокату. Мероприятие соберет лучших райдеров из Белгородской и Курской областей.

Свое участие подтвердили:

- действующий Президент региональной общественной организации «Курской федерации скейтбординга и скейтбординга» Кичигин Вадим, неоднократный победитель соревнований и чемпионатов по скейтбордингу;

- Руденко Александр, победитель и призер различных соревнований Курской области, на данный момент один из самых сильных райдеров Курской области и Черноземья;

- Стебаков Сергей, самый старый действующий скейтбордист, победитель множества соревнований по скейтбордингу Курской, Орловской и Московской областей;

- Баландин Алексей, самый сильный райдер в категории ВМХ-стрит по Курской области;

- Шиков Леонид, действующий райдер команды по самокатному спорту Курской области.



Зрителей ждет масса интересных конкурсов и розыгрышей, яркая концертная и показательная программа. Участие в фестивале – бесплатное. Для участия в соревнованиях необходима регистрация на сайте всенаспорт.рф.

Подробнее о событии можно узнать в группе ВК и Инстаграме.

