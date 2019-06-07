День молодежи в Губкине пройдет со спортивным размахом

Событие объединит сотни спортсменов и тысячи зрителей. В программе мероприятия – спортивные соревнования, показательные выступления спортклубов и школ, танцевальных и музыкальных коллективов. Среди гостей – знаменитые спортсмены города и Белгородской области.

#ВСЕНАСПОРТ.рф – спортивно-интерактивное мероприятие, главная идея которого – приобщить людей к спорту и здоровому образу жизни, зарядить всех гостей положительными эмоциями и дать как можно больше возможностей для проявления физической активности, обеспечив самый разнообразный досуг.

Во время фестиваля будет открыто большое количество не только спортивных, но и других интерактивных площадок. Любой желающий сможет принять участие в состязаниях по стритболу, воркауту, пауэрлифтингу, побороться на руках и доказать свои силы в гиревом спорте. Особое внимание будет приковано к экстрим площадке, где состоятся выступления по скейтборду, BMX и самокату.

Зрителей ждет масса конкурсов и розыгрышей, яркая концертная и показательная программа. Самые активные участники получат памятные подарки, а победители соревнований – призы из рук знаменитых спортсменов.

Мероприятие организовано благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» при поддержке Управления молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа и АНО Центр развития и популяризации физической культуры и спорта.

Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться на сайте всенаспорт.рф.

Начало в 10:00. Вход свободный.

Подробная информация – в социальных сетях проекта #ВСЕНАСПОРТ.рф: ВК и Инстаграме.