Белгородцы попадут в «Сугроб»
24 февраля на территории урочища «Массив» (микрорайон Новый) проводится зимний триатлон «Сугроб» (бег 3 км, велосипед 5 км, лыжи 5 км) в статусе «личный зачет».
К соревнованиям допускаются все желающие в возрасте от 12 лет (категории «M») и от 15 (категория «L» и эстафета), имеющие исправные горный велосипед и лыжи с палками подходящей длины, защитный шлем или каску на велоэтап.
Программа проведения соревнований:
10:00 — регистрация и выдача номеров
10:40 — открытие соревнований и приветственное слово
10:45 — брифинг
11:00 — старт всех категорий
12:30 — приблизительное время финиша последнего участника категории «M»
13:40 — приблизительное время финиша последнего участника категории «L»
13:45 — награждение, закрытие соревнований.
Дистанции зимнего триатлона «Сугроб» (могут корректироваться исходя из погодных условий и состояния трассы):
Категория M:
— бег 1 круг 3 км, общий набор высот около 30 м;
— велогонка в классе кросс-кантри 1 круг 5 км, общий набор высот около 60 м;
— лыжная гонка 1 круг 5 км, общий набор высот около 40 м.
Категория L и командная эстафета:
— бег 2 круга по 3,5 км, общий набор высот на дистанцию около 80 м;
— велогонка в классе кросс-кантри 2 круга по 6 км, общий набор высот на дистанцию около 160 м;
— лыжная гонка 2 круга по 5 км, общий набор высот около 80 м.
Справки по телефону: +7 (952) 421-88-76.
По материалам Афишки31
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