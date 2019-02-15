Белгородцы попадут в «Сугроб»

К соревнованиям допускаются все желающие в возрасте от 12 лет (категории «M») и от 15 (категория «L» и эстафета), имеющие исправные горный велосипед и лыжи с палками подходящей длины, защитный шлем или каску на велоэтап.

Программа проведения соревнований:

10:00 — регистрация и выдача номеров

10:40 — открытие соревнований и приветственное слово

10:45 — брифинг

11:00 — старт всех категорий

12:30 — приблизительное время финиша последнего участника категории «M»

13:40 — приблизительное время финиша последнего участника категории «L»

13:45 — награждение, закрытие соревнований.



Дистанции зимнего триатлона «Сугроб» (могут корректироваться исходя из погодных условий и состояния трассы):

Категория M:

— бег 1 круг 3 км, общий набор высот около 30 м;

— велогонка в классе кросс-кантри 1 круг 5 км, общий набор высот около 60 м;

— лыжная гонка 1 круг 5 км, общий набор высот около 40 м.

Категория L и командная эстафета:

— бег 2 круга по 3,5 км, общий набор высот на дистанцию около 80 м;

— велогонка в классе кросс-кантри 2 круга по 6 км, общий набор высот на дистанцию около 160 м;

— лыжная гонка 2 круга по 5 км, общий набор высот около 80 м.

Справки по телефону: +7 (952) 421-88-76.

По материалам Афишки31