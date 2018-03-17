В Белгороде завершился XIX Всероссийский турнир на призы Светланы Хоркиной

Для кого-то эти соревнования – шанс показать себя, для других – тренировка для более крупных стартов.

В пятый раз Дарья Елизарова, мастер спорта международного класса и член сборной команды России по спортивной гимнастике, приезжает в Белгород и всегда уезжает домой с «золотом».

«Я уже даже не помню, в который раз приезжаю на Кубок Хоркиной, сбилась со счета. Для меня эти соревнования – это шанс опробовать свои программы перед предстоящим Чемпионатом России в Казани. В Белгороде великолепные условия для тренировок и выступлений гимнастов, но некоторые снаряды, конечно, уже не в лучшем состоянии и требуют замены. Тем не менее хороший гимнаст выполнит свои программы в любых условиях», – отметила Дарья Елизарова.

По программе кандидатов в мастера спорта у женщин первое место заняла гимнастка из Великого Новгорода Алина Шклокова, среди мужчин лучшим стал наш земляк Денис Брусенский. По программе мастеров спорта у женщин «золото» снова забрала Дарья Елизарова из Тулы, у мужчин на высшую ступень пьедестала поднялся челябинец Виктор Британ.